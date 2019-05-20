В Киеве стреляли на детской площадке. Фото: politeka.net

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Ракурс

Стрельба в Киеве произошла на детской площадке в Подольском районе: трое злоумышленников напали на мужчину при ребенке, в ответ он открыл огонь.

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У потерпевшего оказался при себе травматический пистолет, он сделал два предупредительных выстрела в воздух, но это не остановило налетчиков. Тогда мужчина начал стрелять им под ноги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В результате двое злоумышленников были ранены. Кроме того, травмы получил и мужчина, на которого было совершено нападение.

Выстрелы слышали местные жители. По их данным, инцидент произошел днем. Прохожие, оказавшиеся рядом с местом конфликта, были напуганы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух раненых злоумышленников, еще один их подельник сбежал. Открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство), фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в начале мая в Киеве мужчина из-за ревности открыл огонь из автомата по своему сопернику. Полиция открыла уголовные производства по факту хулиганства и незаконного обращения с оружием.