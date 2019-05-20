Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве стреляли на детской площадке. Фото: politeka.net

В Киеве стреляли на детской площадке (ФОТО)

20 мая 2019, 17:00
999

Стрельба в Киеве произошла на детской площадке в Подольском районе: трое злоумышленников напали на мужчину при ребенке, в ответ он открыл огонь.

Loading...

У потерпевшего оказался при себе травматический пистолет, он сделал два предупредительных выстрела в воздух, но это не остановило налетчиков. Тогда мужчина начал стрелять им под ноги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В результате двое злоумышленников были ранены. Кроме того, травмы получил и мужчина, на которого было совершено нападение.

В Киеве стреляли на детской площадке. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киеве стреляли на детской площадке. Фото: пресс-служба Нацполиции

Выстрелы слышали местные жители. По их данным, инцидент произошел днем. Прохожие, оказавшиеся рядом с местом конфликта, были напуганы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух раненых злоумышленников, еще один их подельник сбежал. Открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство), фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в начале мая в Киеве мужчина из-за ревности открыл огонь из автомата по своему сопернику. Полиция открыла уголовные производства по факту хулиганства и незаконного обращения с оружием.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 20 мая: инаугурация президента Зеленского и роспуск Верховной Рады

Главной новостью сегодняшнего дня стала инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник, 20 мая, актер официально стал шестым украинским президентом

Новости Украины
16:53

Дом в Италии и незавершенное строительство в Грузии: Зеленский опубликовал обновленную декларацию

В Едином государственном реестре деклараций появилась обновленная декларация нового президента Украины Владимира Зеленского. В ней появились гостиничные номера в Грузии и дом в Италии

Новости Украины
15:18
Новости партнеров
Загрузка...