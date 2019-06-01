У РФ дітям роздавали зброю. Фото: 79.мвд.рф

https://racurs.ua/ua/n122649-vse-naykrasche-dityam-v-rosiyi-nepovnolitnim-rozdaly-avtomaty-ta-bronejylety-foto.html

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Російським дітям роздавали автоматичну стрілецьку зброю, бронежилети та спеціальне поліцейське спорядження.

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Так відбувалося святкування Дня захисту дітей у Біробіджані Єврейської автономної області Російської Федерації (ЄАО). Зброю роздали дітям поліцейських, неповнолітніх консультували бійці спецпідрозділу «Грім». Про це повідомила прес-служба регіонального УМВС РФ.

Зазначається, що спецпризначенці доступно пояснювали дітям правила експлуатації зброї, повідомляли про характеристики спеціальних пристроїв. Кожне маля мало змогу потримати зброю в руках і сфотографуватися.

У прес-службі запевнили, що діти з задоволенням одягали бронежилети та каски, дивилися в біноклі та в приціли снайперських гвинтівок. Крім того, в рамках заходу, бажаючі здали відбитки пальців.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розслідує мілітаризацію дітей в окупованих районах Донецької області за сприянням Росії. Виявляється, що представники самопроголошеної Донецької народної республіки при підтримці Російської Федерації залучили неповнолітніх до військових таборів для підготовки до ведення бойових дій. Крім того, дітям нав’язують ідеологію сепаратизму та «руського миру».