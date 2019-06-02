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Из-за взрывов на оборонном заводе в России придется восстанавливать 150 социальных объектов, фото — Медуза

Из-за взрывов на оборонном заводе в России придется восстанавливать 150 социальных объектов (ВИДЕО)

2 июн 2019, 11:03
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Из-за серии взрывов на оборонном заводе в Дзержинске (Нижегородская область РФ) необходимо восстанавливать 150 социальных объектов.

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Среди них — около 100 школ и детских садов, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ. По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек, из них 44 — сотрудники завода, остальные — жители города.

Взрывы прогремели накануне днем ​​в помещении, где производят тротил. Впоследствии возник сильный пожар.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в больницах находятся 16 пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии. Он сказал, что жителям, которые были госпитализированы, выплатят по 150 тыс. рублей (примерно 2 тыс. евро).

Взрывы в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли в полдень 1 июня. В Дзержинске и трех ближайших к нему поселках ввели режим надзичайнои ситуации. Заводской цех по производству тротила полностью обвалился. Предварительно установлено, что к взрыву привели нарушения технологического процесса.

Источник: Ракурс


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