Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале Kozak Fest, фото — Днапроград

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Ракурс

Ураган сорвал крышу сцены на этно-рок-фестивале Kozak Fest, который проходил 31 мая — 1 июня в Днепропетровской области.

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Непогода разбушевалась на месте проведения мероприятий, в урочище Княжеские Байраки, вечером 1 июня. Тысячи людей пытались покинуть фестиваль под стеной дождя. Ветер и осадки вызвали частичное обрушение крыши сцены.

Музыкант Дмитрий Шуров, который также должен был выступить на Коzak Fest, в Instagram написал, что из-за страшного урагана исчезла электроэнергия, на фестивале обрушилась крыша сцены и «могут быть пострадавшие».

В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу.

Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких, — написал Шуров.

В воскресенье организаторы фестиваля в Фейсбук сообщили, что из-за непогоды мероприятия, которые были запланированы на 2 июня, отменены.

Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего, — заявили организаторы.

Этно-рок фестиваль KOZAK Fest в этом году проводили в пятый раз. Фестиваль посвященный победе Богдана Хмельницкого и объединенного войска запорожского и крымскотатарского над Речью Посполитой в битве под Желтыми Водами в 1648 году.

В апреле «Ракурс» сообщал, что в Маниле, столице Филиппин, на людей вылились тонны воды из бассейна, который расположен на крыше небоскреба Anchor Skysuites.