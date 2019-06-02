Ураган зірвав дах сцени на рок-фестивалі Kozak Fest, фото — Дніпроград

https://racurs.ua/ua/n122665-uragan-zirvav-dah-sceny-na-na-rok-festyvali-kozak-fest-video.html

Ракурс

Ураган зірвав дах сцени на етно-рок-фестивалі Kozak Fest, який відбувався 31 травня — 1 червня у Дніпропетровській області.

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Негода розбушувалася на місці проведення заходів, в урочищі Княжі Байраки, увечері 1 червня й тисячі людей намагалися покинути фестиваль під стіною дощу. Вітер та опади спричинили часткове обвалення даху сцени.

Музикант Дмитро Шуров, який також мав виступити на Коzak Fest, в Іnstagram написав, що через страшний ураган зникла електроенергія, на фестивалі обвалився дах сцени і «можуть бути постраждалі».

В YouTube оприлюднено відео, на якому видно, як вітер піднімає дах.

Коїться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких, — написав Шуров.

У неділю організатори фестивалю у Фейсбук повідомили, що через негоду заходи, які були заплановані на 2 червня, скасовані.

Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше, — заявили організатори.

Етно-рок фестиваль KOZAK Fest цього року проводили уп’яте. Фестиваль присвячений перемозі Богдана Хмельницького та об'єднаного Війська запорозького і кримськотатарського над Річчю Посполитою у битві під Жовтими Водами у 1648 році.

У квітні «Ракурс» повідомляв, що у Манілі, столиці Філіппін, на людей вилилися тонни води з басейну, який розташований на даху хмарочоса Anchor Skysuites.