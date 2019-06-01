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Погода в Україні на завтра. Фото: flickr.com

Погода в Україні на 2 червня: синоптики прогнозують дощі та спеку в низці областей (КАРТА)

1 чер 2019, 18:33
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Погода в Україні 2 червня порадує теплом мешканців більшості областей. Дощі очікуються майже у всіх регіонах.

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Без істотних опадів лише у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Температура повітря вночі прогріється до 10−20° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22−33° тепла. Вітер очікується північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 2 червня прогнозується дощова. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° тепла.

У Львові найближчої доби сонячна погода, мінлива хмарність. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі у завтрашній вихідний дощ йтиме вночі та вдень. Температура повітря вночі 17−19° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 29−31°.

У Дніпрі завтра синоптики обіцяють опади у виді дощу. Вночі стовпчики термометрів покажуть 17−19° вище нуля, вдень очікується 30−32° тепла.

У Харкові в неділю очікується дощ. Температура вночі 17−19° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

У Карпатах 2 червня протягом доби йтимуть дощі. Гідрометцентр обіцяє, що повітря вночі прогріється до 11−13° тепла, вдень 22−25° вище нуля.

Погода в Україні 2 червня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 2 червня буде відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка у Києві. Скріншот: gismeteo

Нагадаємо, 1 червня в Україні обіцяли складну погоду в низці областей, грози прогнозували майже по всій території країни. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях очікувалися шквали 15−20 м/с.

Джерело: Ракурс


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