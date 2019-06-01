Погода в Украине на завтра. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 2 июня порадует теплом жителей большинства областей. Дожди ожидаются почти во всех регионах.

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Без существенных осадков только во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму. Температура воздуха ночью прогреется до 10−20° тепла, днем столбики термометров покажут 22−33° тепла. Ветер ожидается северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 июня прогнозируется дождливая. Температура ночью 16−18° тепла, днем 25−27° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки солнечная погода, переменная облачность. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 23−25° тепла.

В Одессе в завтрашний выходной дождь будет идти ночью и днем. Температура воздуха ночью 17−19° тепла, днем воздух прогреется до плюс 29−31°.

В Днепре завтра синоптики обещают осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров покажут 17−19° выше нуля, днем ожидается 30−32° тепла.

В Харькове в воскресенье ожидается дождь. Температура ночью 17−19° тепла, днем 30−32° выше нуля.

В Карпатах 2 июня в течение суток будут идти дожди. Гидрометцентр обещает, что воздух ночью прогреется до 11−13° тепла, днем 22−25° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 июня будет относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 1 июня в Украине обещали сложную погоду в ряде областей, грозы прогнозировали почти по всей территории страны. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидались шквалы 15−20 м/сек.