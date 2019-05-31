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Погода в Украине на завтра. Фото: flickr.com
Погода в Украине на 1 июня: синоптики предупредили о дожде, граде и шквалах (КАРТА)https://racurs.ua/n122615-pogoda-v-ukraine-na-1-iunya-sinoptiki-predupredili-o-dojde-grade-i-shkvalah-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 1 июня будет сложной в ряде областей, ожидаются дожди почти по всей территории страны.
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Завтра в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15−20 м/сек. В других областях ветер ожидается северо-восточный, 5−10 м/сек. Температура ночью 10−20° тепла, днем прогнозируют 22−33° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 1 июня прогнозируется дождливая, возможны грозы. Температура ночью 16−18° тепла, днем 25−27° тепла.
Во Львове в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем 23−25° тепла.
В Одессе в субботу будут идти дожди. Температура воздуха ночью 17−19° тепла, днем воздух прогреется до плюс 29−31°.
В Днепре в завтрашний выходной ожидается дождь и днем, и ночью. Ночью столбики термометров покажут 17−19° выше нуля, днем ожидается 30−32° тепла.
В Харькове в первый день лета Гидрометцентр обещает дождливую погоду. Температура ночью 17−19° тепла, днем 30−32° тепла по Цельсию.
В Карпатах 1 июня в течение суток прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 22−25° выше нуля.
Кроме того, Гидрометцентр сообщил, что сегодня в Карпатском регионе, большинстве северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/сек.
Геомагнитная обстановка в Украине 1 июня будет относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Напомним, 31 мая в Украине обещали по-летнему теплую погоду. Кроме того, синоптики обещали дожди и грозы в западных (кроме Луцка и Ровно), северных и центральных регионах страны.
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