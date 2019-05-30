Прогноз погоды на 31 мая: синоптики обещают жару и грозы. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122571-pogoda-v-ukraine-31-maya-dojdi-i-grozy-budut-preobladat-na-severe-i-zapade-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 31 мая будет по-летнему теплой, но в то же время дождливой. Синоптики обещают дожди и грозы в западных (кроме Луцка и Ровного), северных и центральных регионах страны. В остальных областях удержится жара и переменная облачность.

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Температура воздуха в Украине ночью составит от 10 до 20 градусов тепла. Днем градусник покажет от 18 до 32 градусов. Ожидается слабый ветер — 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 31 мая принесет дожди. Днем температура составит 25−27 градусов, а ночью — 15−17.

В Днепре будет преобладать переменная облачность. Днем температура составит 30−32 градуса, а ночью — 17−19.

В Харькове ожидаются дожди и грозы. Днем температура будет 30−32 градуса, а ночью — 17−19.

В Одессе будет переменная облачность. Днем температура составит 26−28 градусов, а ночью — 17−19.

Во Львове ожидаются дожди и грозы. Днем температура составит 18−20 градусов, а ночью — 10−12.

В Украине 31 мая геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Ночью и ранним утром возможна слабая геомагнитная буря, а в остальное время — лишь небольшие возмущения.