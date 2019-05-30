О грозах, граде и шквалах предупреждают украинцев. Фото: Пологівські вісті

https://racurs.ua/n122549-meteorologicheskoe-preduprejdenie-ukraincev-jdet-plohaya-pogoda-karta.html

Ракурс

Ухудшение погоды ожидает жителей ряда областей. По данным Укргидрометцентра, сегодня на севере, западе, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях грозы, шквалы с порывами ветра 15−20 м/с и выпадение града.

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На Закарпатье и Карпатах ожидаются грозы. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В связи с ливнями ожидается продолжение подъема уровней воды на речках. Гидрологическая ситуация усложнится в ряде областей.

Так, уровень воды поднимется на Закарпатье, в Волынской и Львовской областях. Ожидается дальнейшее затопление сельхозугодий на большой площади и пойменных территорий.

В Карпатском регионе есть опасность формирования значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Теплая погода ожидает только жителей юга и востока.