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Ракурс
О грозах, граде и шквалах предупреждают украинцев. Фото: Пологівські вісті

Метеорологическое предупреждение: украинцев ждет плохая погода (КАРТА)

30 мая 2019, 10:18
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Ухудшение погоды ожидает жителей ряда областей. По данным Укргидрометцентра, сегодня на севере, западе, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях грозы, шквалы с порывами ветра 15−20 м/с и выпадение града.

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На Закарпатье и Карпатах ожидаются грозы. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В связи с ливнями ожидается продолжение подъема уровней воды на речках. Гидрологическая ситуация усложнится в ряде областей.

Метеорологическое предупреждение на 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Так, уровень воды поднимется на Закарпатье, в Волынской и Львовской областях. Ожидается дальнейшее затопление сельхозугодий на большой площади и пойменных территорий.

В Карпатском регионе есть опасность формирования значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Теплая погода ожидает только жителей юга и востока.

Источник: Ракурс


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