Ракурсhttps://racurs.ua/
О грозах, граде и шквалах предупреждают украинцев. Фото: Пологівські вісті
Метеорологическое предупреждение: украинцев ждет плохая погода (КАРТА)https://racurs.ua/n122549-meteorologicheskoe-preduprejdenie-ukraincev-jdet-plohaya-pogoda-karta.htmlРакурс
Ухудшение погоды ожидает жителей ряда областей. По данным Укргидрометцентра, сегодня на севере, западе, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях грозы, шквалы с порывами ветра 15−20 м/с и выпадение града.
Loading...
На Закарпатье и Карпатах ожидаются грозы. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В связи с ливнями ожидается продолжение подъема уровней воды на речках. Гидрологическая ситуация усложнится в ряде областей.
Так, уровень воды поднимется на Закарпатье, в Волынской и Львовской областях. Ожидается дальнейшее затопление сельхозугодий на большой площади и пойменных территорий.
В Карпатском регионе есть опасность формирования значительного склонного стока и локальных селевых потоков.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Теплая погода ожидает только жителей юга и востока.
Загрузка...