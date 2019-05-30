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Українців попереджають про погіршення погодних умов. Фото: Пологівські вісті
Метеорологічне попередження: на українців чекає погана погода (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n122549-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-karta.htmlРакурс
Погіршення погоди очікує жителів низки областей. За даними Укргідрометцентру, сьогодні на півночі, заході, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях можливі грози, шквали з поривами вітру 15−20 м/с та випадіння граду.
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На Закарпатті та Карпатах очікуються грози. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляється у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
У зв’язку із зливами очікується продовження підйому рівнів води на рiчках. Гідрологічна ситуація ускладниться у низці областей.
Так, рівень води підніметься на Закарпатті, у Волинській та Львівській областях. Очікується подальше затоплення сільгоспугідь на великій площі та заплавних територій.
У Карпатському регіоні є небезпека формування значного схилового стоку та локальних селевих потоків.
Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Тепла погода очікує лише на жителів півдня та сходу.
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