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Ракурс
Українців попереджають про погіршення погодних умов. Фото: Пологівські вісті

Метеорологічне попередження: на українців чекає погана погода (КАРТА)

30 тра 2019, 10:18
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Погіршення погоди очікує жителів низки областей. За даними Укргідрометцентру, сьогодні на півночі, заході, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях можливі грози, шквали з поривами вітру 15−20 м/с та випадіння граду.

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На Закарпатті та Карпатах очікуються грози. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляється у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Метеорологічне попередження українцям на 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

У зв’язку із зливами очікується продовження підйому рівнів води на рiчках. Гідрологічна ситуація ускладниться у низці областей.

Так, рівень води підніметься на Закарпатті, у Волинській та Львівській областях. Очікується подальше затоплення сільгоспугідь на великій площі та заплавних територій.

У Карпатському регіоні є небезпека формування значного схилового стоку та локальних селевих потоків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Тепла погода очікує лише на жителів півдня та сходу.

Джерело: Ракурс


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