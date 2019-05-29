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Погода в Україні 30 травня: дощі з грозами накриють половину регіонів. Фото: Ракурс

Погода в Україні 30 травня: дощі з грозами накриють половину регіонів (КАРТА)

29 тра 2019, 15:57
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Погода в Україні 30 травня порадує теплом і відсутністю дощу лише жителів сходу та півдня (крім Одеської області). Синоптики обіцяють їм мінливу хмарність та 26−32 градуси тепла вдень. Уночі буде трохи прохолодніше — 15−18 градусів.

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В Одеській області при цьому очікуються дощі з грозами, а температура повітря складе 25−26 градусів тепла вдень та 16−18 — уночі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На півночі, заході й у центрі України завтра теж пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря складе 11−13 градусів, а вдень — 16−18 градусів.

Погода в Україні 30 травня: дощі з грозами накриють половину регіонів. Скріншот із сайту Укргідрометцентру

Погода в Києві 30 травня також буде дощовою. Вночі температура складе 16−18 градусів тепла, а вдень — 25−27 градусів.

Геомагнітний стан 30 травня буде неспокійним. Уночі та вранці, а також увечері очікується слабка геомагнітна буря. Впродовж дня можливі невеликі збурення.

Геомагнітний стан в Україні 30 травня буде неспокійним. Скріншот із сайту GISMETEO

Джерело: Ракурс


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