Погода в Украине 30 мая: дожди с грозами накроют половину регионов (КАРТА)

Погода в Украине 30 мая: дожди с грозами накроют половину регионов. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122521-pogoda-v-ukraine-30-maya-dojdi-s-grozami-nakrout-polovinu-regionov-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 мая порадует теплом и отсутствием дождя лишь жителей востока и юга (кроме Одесской области). Синоптики обещают им переменную облачность и 26−32 градуса тепла днем. Ночью будет немного прохладнее — 15−18 градусов.

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В Одесской области при этом ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха составит 25−26 градусов тепла днем и 16−18 — ночью. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На севере, западе и в центре Украины завтра тоже пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 11−13 градусов, а днем — 16−18 градусов.

Погода в Киеве 30 мая также будет дождливой. Ночью температура составит 16−18 градусов тепла, а днем — 25−27 градусов.

Геомагнитная обстановка 30 мая будет неспокойной. Ночью и утром, а также вечером, ожидается слабая геомагнитная буря. На протяжении дня возможны небольшие возмущения.