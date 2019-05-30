Рада розглядає відставку Гройсмана: трансляція засідання парламенту, фото — КМУ

https://racurs.ua/ua/n122548-rada-rozglyadaie-vidstavku-groysmana-translyaciya.html

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Верховна Рада у четвер, 30 травня, розглядає відставку Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра.

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У порядку денному пленарного засідання Ради на 30 травня понад 20 пунктів. Як повідомляє сайт Ради, крім відставки Гройсмана, депутати розглянуть законопроекти про посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами; посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян; про повну загальну середню освіту; про капеланську службу, а також призначать члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою парламенту.

У середу, 29 травня, відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана підтримали в комітеті Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Крім того, комітет передав у Раду проект Виборчого кодексу із відкритими списками. Утім, він у порядку денному Ради на 30 травня відсутній.