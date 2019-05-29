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Ракурс
Комітет Ради затвердив Виборчий кодекс з відкритими списками, фото — Радіо Свобода

Комітет Ради затвердив Виборчий кодекс із відкритими списками

29 тра 2019, 13:37
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Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 29 травня передав у парламент Виборчий кодекс, у якому міститься вимога щодо відкритих списків політичних партій під час проведення парламентських виборів.

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Про це у Фейсбук заявив член комітету нардеп Леонід Ємець. За таке рішення проголосували 18 депутатів.

Три місяці не було кворуму. Виборчий кодекс пройшов комітет, — написав Ємець

Сьогодні спікер Ради Андрій Парубій звернувся до Комітету з питань правової політики та правосуддя з проханням зібратися на засідання й оперативно розглянути проект Виборчого кодексу. Парубій переконаний, що у такому випадку є шанс прийняти Виборчий кодекс вже 30 травня.

Проект Виборчого кодексу № 3112−1, який готується до другого читання, передбачає запровадження відкритих списків.

Крім того, комітет підтримав сьогодні рішення про відставку Володимира Гройсмана з посади керівника уряду. Відповідне рішення 30 травня також мають намір винести на розгляд пленарного засідання Ради.

Джерело: Ракурс


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