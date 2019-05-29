Комітет Ради затвердив Виборчий кодекс з відкритими списками, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122510-komitet-rady-zatverdyv-vyborchyy-kodeks-z-vidkrytymy-spyskamy.html

Ракурс

Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 29 травня передав у парламент Виборчий кодекс, у якому міститься вимога щодо відкритих списків політичних партій під час проведення парламентських виборів.

Loading...

Про це у Фейсбук заявив член комітету нардеп Леонід Ємець. За таке рішення проголосували 18 депутатів.

Три місяці не було кворуму. Виборчий кодекс пройшов комітет, — написав Ємець

Сьогодні спікер Ради Андрій Парубій звернувся до Комітету з питань правової політики та правосуддя з проханням зібратися на засідання й оперативно розглянути проект Виборчого кодексу. Парубій переконаний, що у такому випадку є шанс прийняти Виборчий кодекс вже 30 травня.

Проект Виборчого кодексу № 3112−1, який готується до другого читання, передбачає запровадження відкритих списків.

Крім того, комітет підтримав сьогодні рішення про відставку Володимира Гройсмана з посади керівника уряду. Відповідне рішення 30 травня також мають намір винести на розгляд пленарного засідання Ради.