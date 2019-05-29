Рада може ухвалити Виборчий кодекс з відкритими списками 30 травня, фото — Українська правда

https://racurs.ua/ua/n122498-rada-moje-uhvalyty-vyborchyyy-kodeks-z-vidkrytymy-spyskamy-30-travnya-parubiy.html

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Комітету з питань правової політики та правосуддя з проханням зібратися на засідання у середу, 29 травня, розглянути проект Виборчого кодексу та ухвалити рішення щодо його розгляду на пленарному засіданні.

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Він очікує від комітету порівняльну таблицю законопроекту про Виборчий кодекс до другого читання і передати її на розгляд парламенту. Про це повідомляється у трансляції ранкового засідання парламенту.

Прошу членів комітету з питань правової політики зібратися на засідання комітету і передати на розгляд парламенту у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до Виборчого кодексу, — повідомив Парубій.

Він переконаний, що у такому випадку є шанс прийняти Виборчий кодекс вже 30 травня.

Буду публікувати прізвища тих, хто не прийшов на засідання комітету, — наголосив спікер.

У понеділок, 27 травня, на засіданні погоджувальної ради Парубій доручив голові комітету з правової політики та правосуддя негайно підготувати до другого читання Виборчий кодекс (№ 3112−1), який передбачає введення відкритих списків. Пленарні засідання Ради відбуватимуться 28−31 травня і 4−7 червня.

Нагадаємо, що 30 травня Рада також планує розглянути заяву Володимира Гройсмана про відставку з посади прем'єр-міністра.