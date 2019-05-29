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Рада может принять Избирательный кодекс с открытыми списками 30 мая, фото — Украинская правда

Рада может принять Избирательный кодекс с открытыми списками 30 мая — Парубий

29 мая 2019, 11:51
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой собраться на заседание в среду, 29 мая, рассмотреть проект Избирательного кодекса и принять решение о его рассмотрении на пленарном заседании.

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Он ожидает от комитета сравнительную таблицу законопроекта об Избирательном кодексе для второго чтения, чтобы передать его на рассмотрение парламента. Об этом сообщается в трансляции утреннего заседания Рады 29 мая.

Прошу членов комитета по вопросам правовой политики собраться на заседание комитета и передать на рассмотрение парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу к Избирательному кодексу, — сообщил Парубий.

Он убежден, что в таком случае есть шанс принять Избирательный кодекс уже 30 мая.

Буду публиковать фамилии тех, кто не пришел на заседание комитета, — подчеркнул спикер.

В понедельник, 27 мая, на заседании согласительного совета Парубий поручил председателю комитета по правовой политике и правосудия немедленно подготовить ко второму чтению Избирательный кодекс (№ 3112−1), который предусматривает введение открытых списков. Пленарные заседания Рады будут проходить 28−31 мая и 4−7 июня.

Напомним, что 30 мая Рада также планирует рассмотреть заявление Владимира Гройсмана об отставке с должности премьер-министра.

Источник: Ракурс


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