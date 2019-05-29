Мошенники требовали у чиновников откуп за неразглашение компромата. Фото: BNews

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Ракурс

Правоохранители задержали двух шантажистов. Они требовали у должностных лиц откупные за неразглашение компрометирующей информации. Их задержали при получении 100 тыс. долл. от чиновников.

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Установлено, что двое жителей Львова на элитном авто представлялись чиновникам сотрудниками специализированных органов и требовали откупные. С ними работал также бывший начальник структуры, которая специализировалась на заказных акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Украины.

По факту совершения мошеннических действий было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Если их вину докажут, мошенникам грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США мошенники притворялись чиновниками и украли биткоины на сумму 2 млн долл.