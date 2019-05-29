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Украина заняла 54-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности, фото: TopIQ Pty Ltd

Украина поднялась на пять пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности

29 мая 2019, 11:18
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Украина заняла 54-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляет Международный институт управленческого развития в Швейцарии (IIMD).

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Таким образом, за год наше государство в этом рейтинге поднялось на пять пунктов. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Всего в рейтинге — 63 страны мира. Его возглавляет Сингапур, на втором месте — Гонконг.

США заняли третье место, опустившись за год на две позиции.

Из бывших республик Советского Союза высшую ступеньку заняла Литва — 32-е место. Казахстан разместился на 34-й строчке, Эстония — на 35-й.

Россия в этом рейтинге занимает 45-е место.

Конкурентоспособность страны оценивается по показателям эффективности экономики, правительства, бизнеса и инфраструктуры. Авторы рейтинга учитывают статистические данные, а также результаты опросов исполнителей.

Напомним, в недавнем рейтинге стран по уровню здоровья населения, составленном агентством Bloomberg, Украина заняла 93-е место. Всего в этом рейтинге 169 стран, первое место заняла Испания, лидер прошлогоднего рейтинга Италия опустилась на вторую строчку.


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