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Україна посіла 54-те місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, фото: TopIQ Pty Ltd

Україна піднялася на п’ять пунктів в рейтингу глобальної конкурентоспроможності

29 тра 2019, 11:18
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Україна посіла 54-те місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, котрий складає Міжнародний інститут управлінського розвитку в Швейцарії (IIMD).

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Таким чином, за рік наша держава в цьому рейтингу піднялася на п’ять пунктів. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Загалом у рейтингу — 63 країни світу. Його очолює Сінгапур, на другому місці — Гонконг.

США посіли третю сходинку, опустившись за рік на дві позиції.

З колишніх республік Радянського Союзу найвищу сходинку посіла Литва — 32-е місце. Казахстан розмістився на 34-й сходинці, Естонія — на 35-й.

Росія в цьому рейтингу займає 45-те місце.

Конкурентоспроможність країни оцінюється за показниками ефективності економіки, уряду, бізнесу та інфраструктури. Автори рейтингу враховують статистичні дані, а також результати опитувань виконавців.

Нагадаємо, у нещодавньому рейтингу країн за рівнем здоров’я населення, складеному агентством Bloomberg, Україна посіла 93-ю сходинку. Всього в цьому рейтингу 169 країн, перше місце посіла Іспанія, лідер торішнього рейтингу Італія опустилася на другу сходинку.


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