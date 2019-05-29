Пожежа на військовому заводі Порошенка: загорівся корабель, фото — mil.in.ua

https://racurs.ua/ua/n122495-pojeja-na-viyskovomu-zavodi-poroshenka-zagorivsya-korabel-foto-video.html

Ракурс

Уранці 29 травня виникла пожежа на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» у Києві.

Loading...

Загорання виникло на пришвартованому кораблі, який перебуває на ремонті. За попередньою інформацією, під час робіт загорілася електропроводка.

Гасіння пожежі триває, — повідомила «Українським Новинам» речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

Вона зазначила, що корабель не обов’язково належить заводу, адже частина території може здаватися в оренду.

Очевидці у мережі опублікували знімки із займання на пірсі підприємства. У спільноті dtp.kiev.ua в Фейсбук очевидці повідомляють, що на підприємстві спостерігається сильне задимлення, яке видно за декілька кілометрів від місця події.

Завод «Кузня на Рибальському» раніше називався «Ленінська Кузня». У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд «Прайм Ессетс Капітал». Підприємство після початку війни на Донбасі освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі та бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

У вересні 2018 року Порошенко заявив, що продає свій київський завод «Кузня на Рибальському» з метою уникнення конфлікту інтересів. ЗМІ повідомляли, що підприємство придбав Сергій Тігіпко.