Обшуки відбулися в травні, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n122494-rozkradannya-derjkoshtiv-nabu-provelo-obshuky-v-federaciyi-futbolu-ukrayiny-zmi.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в будівлі Федерації футболу України (ФФУ) в межах розслідування справи про розкрадання державних коштів під час закупівлі штучних футбольних полів.

Loading...

Про це агентству «Українські новини» стало відомо від джерела у правоохоронних органах.

Вилучили футбольні м’ячі та горілку, — повідомило джерело.

Також було вилучено документацію.

Зазначається, що відповідний обшук відбувся у травні.

Видання «Слово і діло» з посиланням на ухвалу слідчої судді Солом’янського райсуду Києва Галини Козленко від 17 травня повідомляє, що НАБУ здійснювало обшуки в приміщенні заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів «ФФУ Продакшн». Цей завод створений українською футбольною федерацією.

Зазначається, що під час обшуку правоохоронці вилучили журнал обліку виробленої продукції на тафтинговій машині цього підприємства, зразок виробленого напівфабрикату, зразки синтетичного покриття типу «штучна трава» та поліетиленової нитки, з якої виготовляється покриття, зразок гумової крихти, оргтехніку, документацію та записник.

На вилучені речі судом накладено арешт.

Додамо, що прес-служба ФФУ 17 травня повідомила про перейменування організації на Українську асоціацію футболу. Відповідне рішення було ухвалене на XXII з’їзді ФФУ.

Зазначається, що зміна назви є частиною стратегії ребрендингу української футбольної спілки, який розпочався три роки тому.

Нагадаємо, у грудні 2018 року ФФУ випадково оприлюднила документ, який міг бути доказом маніпуляцій із закупівлями.