Обыски прошли в мае, фото: НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в здании Федерации футбола Украины (ФФУ) в рамках расследования дела о хищении государственных средств при закупке искусственных футбольных полей.

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Об этом агентству «Українські новини» стало известно от источника в правоохранительных органах.

Изъяли футбольные мячи и водку, — сообщил источник.

Также была изъята документация.

Отмечается, что соответствующий обыск состоялся в мае.

Издание «Слово и дело» со ссылкой на постановление следственной судьи Соломенского райсуда Киева Галины Козленко от 17 мая сообщает, что НАБУ приводило обыски в помещении завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей «ФФУ Продакшн». Этот завод создан украинской футбольной федерацией.

Отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли журнал учета продукции на тафтинговой машине этого предприятия, образец произведенного полуфабриката, образцы синтетического покрытия типа «искусственная трава» и полиэтиленовой нити, из которой изготавливается покрытие, образец резиновой крошки, оргтехнику, документацию и блокнот.

На изъятые вещи судом наложен арест.

Добавим, что пресс-служба ФФУ 17 мая сообщила о переименовании организации на Украинскую ассоциацию футбола. Соответствующее решение было принято на XXII съезде ФФУ.

Отмечается, что изменение названия является частью стратегии ребрендинга украинского футбольного союза, который начался три года назад.

Напомним, в декабре 2018 года ФФУ случайно обнародовала документ, который мог быть доказательством манипуляций с закупками.