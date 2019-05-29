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Ракурс
Меркель не готова уйти в отставку и отдать преемнику власть – Bloomberg. Фото: Delfi

Меркель не готова уйти в отставку и отдать преемнику власть — Bloomberg

29 мая 2019, 10:41
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Глава Германии Ангела Меркель передумала уходить в отставку из-за разочарования в возможной преемнице. В связи с этим канцлер решила остаться на должности до конца срока своих полномочий в 2021 году.

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Рейтинг возможной преемницы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметно снизился за последние несколько месяцев. В декабре она стала лидером Христианско-демократической партии и с тех пор пыталась ускорить уход Меркель с должности. Об этом сообщает издание Вloomberg.

В связи с такой деятельностью рейтинг партии также снизился, а Меркель больше, чем когда-либо, настроена оставаться у власти. В ближайшее время запланирована встреча правящей партии, чтобы рассмотреть результаты выборов в Европарламент.

По информации издания, Крамп-Карренбауэр созвала сессию без предупреждения, чтобы оказать давление на канцлера, но в итоге лишь оттолкнула Меркель и укрепила желание остаться у власти.

По словам чиновников, канцлер больше не будет тратить свой политический капитал для помощи преемнице. Хотя руки Меркель несколько связаны из-за передачи управления партией, у Крамп-Карренбауэр усиливаются политические проблемы из-за ее действий.

Ожидается, что эта борьба за власть может помочь консерваторам или либералам занять должность главы государства на выборах в 2021 году.

С того времени, как Крам-Карренбауэр возглавила партию, ее рейтинг снизился на 36%. Одной из ее ошибок, утверждает издание, стала нецензурная шутка в отношении транссексуалов на местном фестивале.

Как ранее сообщалось, на днях Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским нормандский формат.


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