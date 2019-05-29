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Обвал на шахте во Львовской области привел к гибели шахтеров: подробности аварии, фото — lvug.com.ua

Обвал на шахте во Львовской области привел к гибели шахтеров: подробности аварии

29 мая 2019, 09:51
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Во Львовской обалсти в результате обвала на шахте «Лесная» погибли двое горняков. Чрезвычайное происшествие зафиксировали в ночь с 28 на 29 мая. Порода обвалилась в три часа ночи на горизонте 242 м.

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Произошел обвал пород кровли, которым были захвачены двое работников участка по добыче угля № 1, — сообщили на сайте шахты «Лесная».

Под завалом оказались два горняка. На шахту прибыли два отделения оперативного взвода, врачи реанимационно-противошоковой группы. В шахте нашли тела 48-летнего Михаила Павлика и 22-летнего Михаила Турки.

Всего под землей в момент аварии находились 69 горняков (на аварийном участке — 21 человек).

Горнорабочий подземного участка по добыче угля № 1 Турко Михаил холост, общий стаж работы и стаж работы по профессии (должности) — 9 месяцев.

Горнорабочий по ремонту горных выработок участка по добыче угля № 1 Павлик Михаил женат, трое несовершеннолетних детей, общий стаж работы — 18 лет 6 месяцев, по профессии — 10 лет 6 месяцев, — такую ​​информацию о погибших сообщает сайт шахты, на которой произошла авария.

Напомним, что в конце апреля жертвами взрыва на шахте «Схидкарбон», расположенной на оккупированной территории самопровозглашенной ЛНР, стали 17 горняков.

Источник: Ракурс


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