Обвал на шахті у Львівській області призвів до загибелі шахтарів: подробиці аварії, фото — lvug.com.ua

https://racurs.ua/ua/n122491-obval-na-shahti-u-lvivskiy-oblasti-pryzviv-do-zagybeli-shahtariv-podrobyci-avariyi.html

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На Львівщині внаслідок обвалу на шахті «Лісова» загинули двоє гірників. Надзвичайна подія сталася у ніч з 28 на 29 травня. Порода обвалилася о 03.04 на горизонті 242 м.

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Стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля № 1, — повідомили на сайті шахти «Лісова».

Під завалом опинилися два гірника. На шахту прибули два відділення оперативного взводу, лікарі реанімаційно-протишокової групи. У шахті відшукали тіла 48-річного Михайла Павлика і 22-річного Михайла Турки.

Всього в шахті перебували 69 гірників (на аварійній ділянці — 21 особа).

Гірник підземний дільниці з видобутку вугілля № 1 Турко Михайло неодружений, загальний стаж роботи і стаж роботи за професією (посадою) — 9 місяців. Гірник з ремонту гірничих виробок дільниці з видобутку вугілля № 1 Павлик Михайло одружений, троє неповнолітніх дітей, загальний стаж роботи — 18 років 6 місяців, за професією — 10 років 6 місяців, — таку інформацію про загиблих повідомляє сайт шахти, на якій сталася аварія.

Нагадаємо, що наприкінці квітня жертвами вибуху на шахті «Східкарбон», що розташована на окупованій території самопроголошеної ЛНР, стали 17 гірників.