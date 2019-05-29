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Обвал на шахті у Львівській області призвів до загибелі шахтарів: подробиці аварії, фото — lvug.com.ua

Обвал на шахті у Львівській області призвів до загибелі шахтарів: подробиці аварії

29 тра 2019, 09:51
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На Львівщині внаслідок обвалу на шахті «Лісова» загинули двоє гірників. Надзвичайна подія сталася у ніч з 28 на 29 травня. Порода обвалилася о 03.04 на горизонті 242 м.

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Стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля № 1, — повідомили на сайті шахти «Лісова».

Під завалом опинилися два гірника. На шахту прибули два відділення оперативного взводу, лікарі реанімаційно-протишокової групи. У шахті відшукали тіла 48-річного Михайла Павлика і 22-річного Михайла Турки.

Всього в шахті перебували 69 гірників (на аварійній ділянці — 21 особа).

Гірник підземний дільниці з видобутку вугілля № 1 Турко Михайло неодружений, загальний стаж роботи і стаж роботи за професією (посадою) — 9 місяців.

Гірник з ремонту гірничих виробок дільниці з видобутку вугілля № 1 Павлик Михайло одружений, троє неповнолітніх дітей, загальний стаж роботи — 18 років 6 місяців, за професією — 10 років 6 місяців, — таку інформацію про загиблих повідомляє сайт шахти, на якій сталася аварія.

Нагадаємо, що наприкінці квітня жертвами вибуху на шахті «Східкарбон», що розташована на окупованій території самопроголошеної ЛНР, стали 17 гірників.

Джерело: Ракурс


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