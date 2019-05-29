Компанія Huawei подала новий позов на уряд США і вимагає скасування закону. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n122489-kompaniya-huawei-podala-novyy-pozov-na-uryad-ssha-i-vymagaie-skasuvannya-zakonu.html

Ракурс

Технологічний гігант Huawei подав новий судовий позов щодо уряду США. Китайський виробник стверджує, що новий закон, який заборонив урядовим організаціям купувати його продукцію, є неконституційним.

Loading...

Компанію обурює Закон про державну оборону, в розділі якого зазначена заборона на закупівлю обладнання від Huawei і конкуруючого ZTE. У березні Huawei звинуватила закон в неконституційності, а зараз подала клопотання про спрощене рішення. Про це повідомляє видання CNBC.

Згідно цьому проханню, компанія просить винести рішення на її користь з точки зору закону, так як вона не зачіпає суперечки і факти, а тільки Конституцію США.

Слухання призначили на 19 вересня, а на саме прийняття рішення з цього клопотання може піти кілька місяців. Зараз головна мета технологічного гіганта по можливості прискорити процес.

Компанія намагається переконати суд у необхідності прибрати розділ 889 (пункт про заборону купівлі), що дозволить уникнути глобальних змін в законодавстві. Однак, адвокати уряду США можуть попросити про відхилення клопотання.

За запевненням Huawei, це положення фактично є актом про вчинення злочину, однак проголошувати когось злочинцем без належних процедур заборонено Конституцією США.

Ще одним аргументом на користь незаконності цієї статті є неможливість вислухати і оскаржити докази проти компанії в суді, що також порушує її права.

Таким чином юристи Huawei заявляють, що Конгрес виступив в якості судової влади, що є неконституційним. Якщо суд прийме сторону компанії, є шанс, що обидві сторони почнуть переговори.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, в якому заявив, що технології, які надаються Huawei, несуть в собі ризик для національної безпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп вніс компанію Huawei до чорного списку і тепер вона не може користуватися сервісами Google, а низка компаній відмовляються продавати їм критично важливі компоненти.