Компания Huawei подала новый иск на правительство США и требует отмены закона. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n122489-kompaniya-huawei-podala-novyy-isk-na-pravitelstvo-ssha-i-trebuet-otmeny-zakona.html

Ракурс

Технологические гигант Huawei подал новый судебный иск в отношении правительства США. Китайский производитель утверждает, что новый закон, который запретил правительственным организациям покупать его продукцию, является неконституционным.

Loading...

Компанию возмущает Закон о государственной обороне, в разделе которого указан запрет на закупку оборудования от Huawei и конкурирующего ZTE. В марте Huawei обвинила закон в неконституционности, а сейчас подала ходатайство об упрощенном решении. Об этом сообщает издание CNBC.

Согласно этой просьбе, компания просит вынести решение в ее пользу с точки зрения закона, так как она не затрагивает споры и факты, а только Конституцию США.

Слушание назначили на 19 сентября, а на само принятие решение по этому ходатайству может уйти несколько месяцев. Сейчас главная цель технологического гиганта по возможности ускорить процесс.

Компания пытается убедить суд в необходимости убрать раздел 889 (пункт о запрете покупки), что позволит избежать глобальных изменений в законодательстве. Однако, адвокаты правительства США могут попросить об отклонении ходатайства.

По заверениям Huawei, это положение фактически является актом о совершении преступления, однако провозглашать кого-то преступником без надлежащих процедур запрещено Конституцией США.

Еще одним аргументов в пользу незаконности этой статьи является невозможность выслушать и оспорить доказательства против компании в суде, что также нарушает ее права.

Таким образом юристы Huawei заявляют, что Конгресс выступил в качестве судебной власти, что является неконституционным. Если суд примет сторону компании, есть шанс, что обе стороны начнут переговоры.

Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором заявил, что технологии, предоставляемые Huawei, несут в себе риск для национальной безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп внес компанию Huawei в черный список и теперь она не может пользоваться сервисами Google, а ряд компаний отказываются продавать им критически важные компоненты.