Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Компания Huawei подала новый иск на правительство США и требует отмены закона. Фото: Телеканал 24

Компания Huawei подала новый иск на правительство США и требует отмены закона

29 мая 2019, 09:04
999

Технологические гигант Huawei подал новый судебный иск в отношении правительства США. Китайский производитель утверждает, что новый закон, который запретил правительственным организациям покупать его продукцию, является неконституционным.

Loading...

Компанию возмущает Закон о государственной обороне, в разделе которого указан запрет на закупку оборудования от Huawei и конкурирующего ZTE. В марте Huawei обвинила закон в неконституционности, а сейчас подала ходатайство об упрощенном решении. Об этом сообщает издание CNBC.

Согласно этой просьбе, компания просит вынести решение в ее пользу с точки зрения закона, так как она не затрагивает споры и факты, а только Конституцию США.

Слушание назначили на 19 сентября, а на само принятие решение по этому ходатайству может уйти несколько месяцев. Сейчас главная цель технологического гиганта по возможности ускорить процесс.

Компания пытается убедить суд в необходимости убрать раздел 889 (пункт о запрете покупки), что позволит избежать глобальных изменений в законодательстве. Однако, адвокаты правительства США могут попросить об отклонении ходатайства.

По заверениям Huawei, это положение фактически является актом о совершении преступления, однако провозглашать кого-то преступником без надлежащих процедур запрещено Конституцией США.

Еще одним аргументов в пользу незаконности этой статьи является невозможность выслушать и оспорить доказательства против компании в суде, что также нарушает ее права.

Таким образом юристы Huawei заявляют, что Конгресс выступил в качестве судебной власти, что является неконституционным. Если суд примет сторону компании, есть шанс, что обе стороны начнут переговоры.

Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором заявил, что технологии, предоставляемые Huawei, несут в себе риск для национальной безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп внес компанию Huawei в черный список и теперь она не может пользоваться сервисами Google, а ряд компаний отказываются продавать им критически важные компоненты.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Исчезновение компьютеров из Администрации президента: у Порошенко прояснили ситуацию

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко и бывший глава СНБО Александр Турчинов прояснили ситуацию относительно ситуативной комнаты в Администрации президента

Новости мира
23:00   28 мая

Секретарь СНБО заявил о пропаже оргтехники с секретной информацией (ВИДЕО)

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о пропаже компьютерной техники из ситуативной комнаты в Администрации президента

Новости Украины
22:24   28 мая

Волкер заявил, что Россия должна выполнить требование морского трибунала относительно украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение международного морского трибунала. Штаты призывают Россию выполнить требование и отпустить украинских военнопленных

Новости мира
17:46   28 мая
Новости партнеров
Загрузка...