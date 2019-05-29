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Ракурс
Стресс вызывает зависимость от социальных сетей. Фото: iXBT

Стресс вызывает зависимость от социальных сетей

29 мая 2019, 08:29
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Ученые из Исследовательского и психиатрического центра психического здоровья в Рурском университете Бохума изучили влияние стресса на патологическую зависимость от социальной сети Facebook.

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Установлено, что друзья в соцсетях могут стать источником комфорта во время затяжного стресса. Отсутствие поддержки в реальной жизни укрепляет зависимость и делает ее патологической. Об этом сообщается в журнале «Психиатрические исследования», передает medical xpress.

Для исследования отобрали 309 пользователей соцсети в возрасте 18−56 лет. В ходе опросов ученые выясняли уровень стресса подопытных. Психиатры специально привлекли в исследование студентов, так как они отличаются высоким уровнем стресса.

На студентов часто оказывается сильное давление. От них требуют добиться успеха, в то время как молодые люди страдают от того, что покидают свой дом и переживают новые отношения.

Во время опросов, ученые установили уровень стресса и время использования социальных сетей ежедневно. Также исследователей интересовало, как подопытные чувствуют себя в отсутствии Facebook.

Результаты показали, что существует связь между ежедневным стрессом и интенсивностью взаимодействия с социальной сетью, что и приводит к развитию зависимости. Однако эффект уменьшался, когда люди получали поддержку в реальной жизни.

Отсутствие таковой наоборот создает новую группу риску. Это исследование является важным этапом в исследовании стресса и патологических зависимостей. Результаты дают подсказку, как помочь людям с такими проблемами.

Источник: Ракурс


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