Стрес викликає залежність від соціальних мереж. Фото: iXBT

https://racurs.ua/ua/n122488-stres-vyklykaie-zalejnist-vid-socialnyh-merej.html

Ракурс

Вчені з Дослідницького і психіатричного центру психічного здоров’я в Рурському університеті Бохума вивчили вплив стресу на патологічну залежність від соціальної мережі Facebook.

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Встановлено, що друзі в соцмережах можуть стати джерелом комфорту під час затяжного стресу. Відсутність підтримки в реальному житті зміцнює залежність і робить її патологічною. Про це повідомляється в журналі «Психіатричні дослідження», передає medical xpress.

Для дослідження відібрали 309 користувачів соцмережі в віці 18−56 років. Під час опитувань вчені з’ясовували рівень стресу піддослідних. Психіатри спеціально залучили до дослідження студентів, так як вони відрізняються високим рівнем стресу.

На студентів сильно тиснуть їхні батьки. Від них вимагають домогтися успіху, в той час як молоді люди страждають від того, що залишають свій будинок і переживають нові відносини.

Під час опитувань, вчені встановили рівень стресу і час використання соціальних мереж щодня. Також дослідників цікавило, як піддослідні відчувають себе в відсутності Facebook.

Результати показали, що існує зв’язок між щоденним стресом і інтенсивністю взаємодії з соціальною мережею, що і призводить до розвитку залежності. Однак ефект зменшувався, коли люди отримували підтримку в реальному житті.

Відсутність такої навпаки створює нову групу ризику. Це дослідження є важливим етапом в дослідженні стресу і патологічних залежностей. Результати підказують, як допомогти людям з такими проблемами.