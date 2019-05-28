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У екс-президента відреагували на повідомлення про зникнення оргтехніки, фото: Factinate

Зникнення комп’ютерів з Адміністрації президента: у Порошенка прояснили ситуацію

28 тра 2019, 23:00
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У команді екс-президента Петра Порошенка пояснили ситуацію зі зникненням комп’ютерної техніки із ситуативної кімнати в Адміністрації президента, про що сьогодні заявив новий очільник РНБО Олександр Данилюк, опублікувавши відповідне відео.

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За словами прес-секретаря Порошенка Святослава Цеголка, відповідна техніка перебувала в оренді й зараз повернута власникові. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Цеголко зазначив, що оренда техніки здійснювалася коштом Порошенка, конфіденційна інформація на ній не зберігалася, доступ до даних з обмеженим доступом відбувався в режимі онлайн. При цьому джерела таємної інформації залишалися на своїх місцях у відповідних державних структурах.

Прес-секретар Порошенка додав, що в РНБО також є ситуаційний центр з відповідною технікою.

Про головний ситуаційний центр РНБО, розташований в Києві в приміщенні на вулиці Болбочана, у своєму Фейсбуці згадав і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи цю ситуацію. За його словами, ситуаційний центр працює в штатному режимі й перебуває під надійною охороною.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися, — наголосив Турчинов.

Турчинов зауважив, що ситуація, котру у своєму відео продемонстрував Данилюк, не стосується апарату РНБО.

Нагадаємо, Данилюк пообіцяв, що зникненням серверів займуться правоохоронні органи.

Джерело: Ракурс


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