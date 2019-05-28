Важко знайти місце на Землі, на яке не впливає світлове забруднення

https://racurs.ua/ua/n122486-nichne-osvitlennya-zgubno-diie-na-tvaryn-ucheni.html

Ракурс

Нічне освітлення може бути зручним для людей, але воно має згубний вплив на популяції амфібій.

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Такого висновку дійшли американські вчені, досліджуючи вплив світлового забруднення для земноводних, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на статтю в журналі Environmental Pollution.

Важко знайти будь-яке місце на Землі, на яке не впливає навіть мінімальне світлове забруднення. Ми виявили прогалину в дослідженнях і зрозуміли, що мало відомо про те, як світлове забруднення може впливати на земноводних. Оскільки земноводні чутливі до змін навколишнього середовища, вони є чудовою моделлю для вивчення того, як забруднення будь-якого типу може впливати на інші види, — зазначає професор біології з Бінгемтонського університету (США) Джессіка Хуа.

Під час експерименту учені піддавали деревних жаб впливові двох антропогенних видів освітлення: посиленому денному світлу та штучному нічному освітленню. Виявилося, що обидва типи штучного освітлення зменшували успішність вилуплювання пуголовків. Водночас пуголовки, котрі вилуплювалися під дією нічного освітлення, були більшими, менш активними, і більш чутливими до забруднення, а також мали більше паразитів.

Головне, що ми дізналися з цього дослідження, — вплив нічного світла може зробити амфібій більш сприйнятливим до впливу додаткових стресових факторів, — зазначає один із дослідників Грассен Шидемантл.

Саме по собі нічне освітлення не може мати занадто багато негативного впливу на тварин, однак, оскільки дикі тварини рідко стикаються з одним стресором в своєму природному середовищі існування, поєднання світлового забруднення з додатковими негативними факторами може мати негативний вплив на популяції амфібій, — додав учений.

Цілком імовірно, що ці наслідки світлового забруднення виходять за рамки просто земноводних, наголошують дослідники. Вплив на земноводних може мати непрямий вплив на інші організми, з якими амфібії взаємодіють у своїй екосистемі.

Нагадаємо, торік дослідники повідомляли, що з 1970 року людство знищило 60% тварин на планеті.