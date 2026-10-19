Дослідники ігнорують більшість живих істот — ученіhttps://racurs.ua/ua/n216891-doslidnyky-ignoruut-bilshist-jyvyh-istot-ucheni.htmlРакурс
Учені часто обирають теми досліджень, керуючись особистими уподобаннями та культурними уявленнями, зокрема під впливом фільмів, телешоу та навіть відвідувань зоопарків, замість того, щоб намагатися заповнити найнагальніші прогалини в знаннях.
Результатом цього є наукова «сліпа пляма», що охоплює більшість живих істот — у дослідженнях домінують види птахів і ссавців, хоча вони становлять лише незначну частку загального біорізноманіття. Про це свідчать результати відповідного дослідження учених з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія), повідомляє видання EurekAlert.
Зазначається, що:
- у документальних фільмах про природу увага зазвичай зосереджується на білих ведмедях, левах, слонах та інших ссавцях, і саме на них припадає більша частина наукового інтересу та фінансування;
- менш популярні тварини, такі як комахи, павуки, слимаки та черв’яки, отримують набагато менше уваги, що залишає великі прогалини в нашому розумінні природи.
Учені зазначають, що така «сліпа пляма» проявляється непередбачуваним чином, оскільки неможливо передбачити довгострокові результати фундаментальних досліджень. Зокрема:
- дослідження слини ящірок свого часу допомогло створити такі ліки, як «Оземпік»;
- флуоресцентні білки, виявлені в медузах, змінили підхід до вивчення окремих клітин, підкресливши важливість дослідження широкого спектру об'єктів.
У межах цього дослідження учені проаналізували понад мільйон наукових статей з екології та еволюції й виявили, що:
- хребетні згадуються у понад половині статей, присвячених тваринам, хоча становлять лише 4,7% описаних видів тварин;
- дослідження хребетних отримують більше цитувань та уваги ЗМІ, ніж дослідження безхребетних, опубліковані в тих самих журналах.
Дослідники наголошують, що наука повинна розширити можливості в галузі підготовки кадрів, просвітницької діяльності та досліджень, щоб охопити більш репрезентативну вибірку життя на Землі, оскільки на нашій планеті є мільйони видів, а час і фінансування обмежені.
Наступне велике відкриття може бути пов’язане з організмом, який ми зараз ігноруємо, бо не вважаємо його милим чи цікавим, — зазначають дослідники.
Джерело: EurekAlert