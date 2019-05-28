Трудно найти место на Земле, на которое не влияет световое загрязнение

https://racurs.ua/n122486-nochnoe-osveschenie-gubitelno-deystvuet-na-nekotoryh-jivotnyh-uchenye.html

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Ночное освещение может быть удобным для людей, но оно имеет пагубное влияние на популяции амфибий.

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К такому выводу пришли американские ученые, исследуя влияние светового загрязнения для земноводных, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на статью в журнале Environmental Pollution.

Трудно найти любое место на Земле, на которое не влияет даже минимальное световое загрязнение. Мы обнаружили пробел в исследованиях и поняли, что мало известно о том, как световое загрязнение может влиять на земноводных. Поскольку земноводные чувствительны к изменениям окружающей среды, они являются прекрасной моделью для изучения того, как загрязнение любого типа может влиять на другие виды, — отмечает профессор биологии из Бингемтонского университета (США) Джессика Хуа.

Во время эксперимента ученые подвергали древесных лягушек влиянию двух антропогенных видов освещения: усиленному дневному свету и искусственному ночному освещению. Оказалось, что оба типа искусственного освещения уменьшали успешность вылупления головастиков. В то же время головастики, которые вылуплялись под действием ночного освещения, были большими, менее активными, и более чувствительными к загрязнению, а также имели больше паразитов.

Главное, что мы узнали из этого исследования, — влияние ночного света может сделать амфибий более восприимчивым к воздействию дополнительных стрессовых факторов, — отмечает один из исследователей Грассен Шидемантл. — Само по себе ночное освещение не может иметь слишком много негативного воздействия на животных, однако, поскольку дикие животные редко сталкиваются с одним стрессором в своей естественной среде обитания, сочетание светового загрязнения с дополнительными негативными факторами может оказать негативное влияние на популяции амфибий.

Вполне вероятно, что эти последствия светового загрязнения выходят за рамки просто земноводных, отмечают исследователи. Влияние на земноводных может иметь косвенное влияние на другие организмы, с которыми амфибии взаимодействуют в своей экосистеме.

Напомним, в прошлом году исследователи сообщали, что с 1970 года человечество уничтожило 60% животных на планете.