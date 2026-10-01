Британські вчені створили «плаваюче опудало», фото: Університет Ексетера

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Ракурс

Британські учені створили «плавуче опудало» — переробленого повітряного змія, який призначений для відлякування птахів, що перебувають під загрозою зникнення, від потрапляння в зяброві сітки (рибальські сітки, у яких риба заплутується, чіпляючись зябрами чи плавцями).

Про це повідомляє прес-служба Університету Ексетера.

За оцінками, щороку близько 95 тис. пірнаючих морських птахів, таких як кайри та гагари, випадково потрапляють у рибальські сітки біля узбережжя Європи та тонуть. Ця проблема, відома як «випадковий вилов», є глобальною і зачіпає цілу низку видів морських птахів.

Дослідження учених, проведене спільно з рибалками з Корнуолла, показало, що прості засоби відлякування, якщо їх стратегічно розміщувати, можуть зменшити «випадковий вилов» приблизно на дві третини.

Створене дослідниками опудало назвали «Looming Eye Buoy» («нависаючий очний буй», LEB).

Його випробували біля узбережжя Корнуолла разом з альтернативним методом відлякування, що передбачав використання комерційно доступного повітряного змія у формі хижого птаха, відомого як «scarybird» («страшний птах»).

Буй LEB має обертову головку, яка за допомогою ефекту рухомого ока відлякує птахів, не даючи їм пірнати в сітки.

Аналіз отриманих в ході випробувань даних показав, що:

обидва пристрої знизили ризик потрапляння кайр та гагарок у сітки приблизно на дві третини;

імовірність потрапляння птахів у сітки зменшилася на 59% при використанні LEB та на 71% при використанні повітряних зміїв;

повітряні змії мали сильніший відлякуючий ефект на відстані менше 30 м від пристрою, тоді як LEB були помірно ефективними на більшій відстані.

Дані було зібрано в рамках дворічного експерименту за участю 10 рибалок з Корнуолла, на човнах яких було встановлено камери для збору даних про вплив цих пристроїв на рівень потрапляння морських птахів у сітки.

Зазначається, що раніше вже були розроблені технології, які на понад 90% зменшують загибель морських птахів під час тралового та ярусного промислу, але зяброві мережі виявилися справжньою проблемою і становлять значну загрозу для цих тварин.