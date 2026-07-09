Учені виявили докази існування праворукості серед тварин ще понад півмільярда років тому, фото: Scott Evans / ©AMNH

https://racurs.ua/ua/n214915-naydavnishi-svidchennya-pravorukosti-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Вчені виявили, ймовірно, найдавніші свідчення «праворукості» у тваринному світі, що датуються більш ніж півмільярдом років тому.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Відкриття, зроблене групою вчених з Американського музею природної історії, Університету штату Флорида, Гарвардського університету та Каліфорнійського університету в Ріверсайді, ґрунтується на викопних рештках Spriggina floundersi — організму Едіакарського періоду, який жив приблизно 550 млн років тому.

Ці результати дають унікальне уявлення про походження ліво-правої асиметрії у тварин, вказуючи на те, що поведінкові переваги, пов’язані з однією стороною тіла, з’явилися в еволюційній історії набагато раніше, ніж вважалося раніше, — наголошується у статті.

Дослідники виявили, що Spriggina демонструвала стійку схильність до вигину вправо.

Коли ми говоримо про праворукість чи ліворукість, більшість людей, ймовірно, думають про те, як вони тримають олівець або як б’ють по футбольному м’ячу. Але наше дослідження показує, що тварина без рук і ніг, яка жила понад 500 мільйонів років тому, могла мати свою власну версію «ручної» орієнтації, — наголошують дослідники.

Едіакарський період (приблизно 635−538 мільйонів років тому) є одним із найбільш переломних етапів в історії життя на Землі. У цей час мікроскопічні організми еволюціонували до багатоклітинних форм, достатньо великих, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, і здатних до дедалі складніших форм поведінки, зокрема до руху.

Spriggina — одна з найдавніших відомих тварин із двобічною симетрією, тобто будовою тіла, що має чітко виражені передню та задню частини, ліву та праву сторони, а також верхню та нижню поверхні. Цю саму базову будову тіла мають і люди, і більшість тварин, що живуть сьогодні.

Щоб з’ясувати, чи виявляла Spriggina якусь перевагу щодо лівого чи правого боку, дослідники вивчили варіації форми у понад 100 винятково добре збережених скам’янілостей. Дослідники зробили дивовижне відкриття:

зразків, викривлених уліво, виявилося приблизно вдвічі більше, ніж тих, що викривлені вправо;

оскільки ці скам’янілості зберігають дзеркальні відбитки оригінальних тварин, вигин уліво в скелі означає, що тварина за життя викривлялася вправо;

ця послідовна закономірність свідчить про те, що Spriggina переважно поверталася вправо, що робить її найдавнішою відомою твариною, яка демонструвала наявність «домінуючої руки» у масштабах усієї популяції.

Це нагадує нам, що деякі риси, які ми сьогодні вважаємо самозрозумілими, мають неймовірно давні витоки, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert