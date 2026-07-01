Чому домінуюча рука краще справляється з повсякденними завданнями, встановили учені

Домінуюча рука краще справляється з повсякденними завданнями, фото: ChatGPT

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Домінантна рука людини набагато краще справляється з письмом, киданням або користуванням інструментами.

Але причина цього не у вродженій перевазі домінантної півкулі мозку в контролі рухів, як вважалося, — домінантна рука просто має більше практики. Про це свідчать результати нового дослідження американських учених з UCLA Health, повідомляє видання EurekAlert.

Ученим вже було відомо, що перевага щодо сторони кінцівок формується ще в утробі матері і дозволяє передбачити, яка сторона стане домінантною після народження.

Проте питання, чому домінантна сторона є більш вправною, обговорювалося з початку 2000-х років — причому одна з впливових точок зору стверджує, що домінантна півкуля мозку має вбудовані спеціалізації, які роблять її кращою для вправного моторного контролю.

Дослідження учених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) мало на меті перевірити, чи є ця вища майстерність результатом тривалої практики з використанням переважної сторони.

Дослідники виявили, що різниця в майстерності між домінантною та недомінантною кінцівками людини значною мірою зникає за відповідних умов і з’являється знову лише тоді, коли завдання вимагає складних, вигнутих рухів руки та зап’ястя, що є результатом багаторічної практики користування інструментами, ручками та іншими предметами.

В ході дослідження:

учені відстежували 3D-рухи рук здорових дорослих за допомогою камер захоплення руху, коли ті тягнулися до мішеней за трьох умов — звичайне тягнення, тягнення з чотирифунтовим обтяженням на зап’ясті та тягнення, тримаючи легку палицю, прикріплену до передпліччя, щоб імітувати використання інструменту;

у другому експерименті учасники писали літери та цифри ручкою спочатку своєю рукою, а потім ручкою, прикріпленою скотчем до ліктя — такий спосіб вони раніше ніколи не використовували для письма.

В результаті було встановлено, що:

під час простого витягування руки, і навіть коли додавали вагу, щоб ускладнити рух фізично, домінантна та недомінантна руки демонстрували приблизно однакові результати;

коли ж додали палицю, що вимагало вигнутої, контрольованої траєкторії, необхідної для користування справжнім інструментом, домінантна рука явно перевершила недомінантну;

коли учасники писали ліктями замість рук, звична перевага домінантної сторони повністю зникла — спочатку обидва лікті писали однаково погано. Але після тренувань як домінантний, так і недомінантний лікті покращили свої результати на однакову величину, і обидва стали писати краще, ніж це коли-небудь вдавалося недомінантній руці.

Домінантна рука не є більш здібною тому, що одна півкуля мозку просто краще контролює рухи, — наголошують учені. — Це відбувається тому, що ми все життя практикували конкретні, складні рухи, яких вимагають використання інструментів та письмо. Якщо позбавити нас цієї практики, переключившись на таку частину тіла, як лікоть, яка ніколи раніше не виконувала це завдання, перевага зникає.

Учені зазначають, що результати цього дослідження можуть допомогти при проведенні реабілітації пацієнтам після інсульту та іншим людям, які заново освоюють рухові навички.

Джерело: EurekAlert