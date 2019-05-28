З ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникла комп’ютерна техніка, фото:

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Новий секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив про зникнення комп’ютерної техніки, зокрема серверів з секретною інформацією, з ситуативної кімнати в Адміністрації президента.

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Данилюк наголошує, що ця техніка ще місяць тому була в ситуативній кімнаті. Про це він заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, розмістивши також відео, на котрому можна побачити, що техніка в кімнаті відсутня.

Зокрема, Данилюк показав порожні стійки, на котрих раніше розміщувалося серверне обладнання, а також кріплення на стінах, де раніше були монітори.

За його словами, до цієї кімнати інформація потрапляла через захищені канали зв’язку.

Все було знято під час зміни влади. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад, — заявив Данилюк. — От така вийшла цивілізована передача влади в Україні.

Секретар РНБО наголосив, що розбиратися в цій ситуації будуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, колишнього міністра фінансів Данилюка секретарем РНБО президент України Володимир Зеленський призначив указом № 327/2019, датованим сьогоднішнім числом.