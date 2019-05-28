Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Секретарем РНБО Зеленський призначив Олександра Данилюка, фото — Радіо Свобода

Секретарем РНБО Зеленський призначив Данилюка — указ президента

28 тра 2019, 16:30
999

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Loading...

Про це йдеться в указі глави держави № 327/2019 від 28 травня 2019 року, який опубілкували на сайті президента.

Данилюк працював на посаді міністра фінансів України в уряді Володимира Гройсмана. Про його ймовірне призначення в РНБО заявляли раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан і заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Навесні 2018 року у Данилюка виник конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема, щодо реформування Державної фіскальної служби. У червні він пішов у відставку.

Крім того, президент Зеленський здійснив ще два призначення у свою адміністрацію. Олексій Гончарук працюватиме заступником глави АП, а Олег Устенко став позаштатним радником глави держави.

Гончарук — юрист, адвокат, представник партії «Сила людей», керівник організації «Офіс ефективного регулювання».

Устенко — виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні. Він консультував Зеленського щодо макроекономічної політики.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Секретарем РНБО Зеленський призначив Данилюка — указ президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Крім того, глава держави обрав собі позаштатного радника та ще одного заступника глави АП

Новини України
16:30

Як депутати брехали в деклараціях: НАЗК оприлюднило божевільну суму (ІНФОГРАФІКА)

НАЗК встановило, що народні депутати у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд грн. Частину висновків НАЗК Антикорупційне бюро долучило до матеріалів кримінальних проваджень

Новини України
11:56
Новини партнерів
Загрузка...