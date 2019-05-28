Секретарем РНБО Зеленський призначив Олександра Данилюка, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122471-sekretarem-rnbo-zelenskyy-pryznachyv-danyluka-ukaz-prezydenta.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

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Про це йдеться в указі глави держави № 327/2019 від 28 травня 2019 року, який опубілкували на сайті президента.

Данилюк працював на посаді міністра фінансів України в уряді Володимира Гройсмана. Про його ймовірне призначення в РНБО заявляли раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан і заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Навесні 2018 року у Данилюка виник конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема, щодо реформування Державної фіскальної служби. У червні він пішов у відставку.

Крім того, президент Зеленський здійснив ще два призначення у свою адміністрацію. Олексій Гончарук працюватиме заступником глави АП, а Олег Устенко став позаштатним радником глави держави.

Гончарук — юрист, адвокат, представник партії «Сила людей», керівник організації «Офіс ефективного регулювання».

Устенко — виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні. Він консультував Зеленського щодо макроекономічної політики.