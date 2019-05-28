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Ракурс
На Клімкіна подали до суду, фото: Picasso-pictures.ru

Депутат з Радикальної партії оскаржує присвоєння дипломатичного рангу Герасимову та Логвінському

28 тра 2019, 16:21
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Народний депутат з Радикальної партії Віктор Вовк подав до Окружного адміністративного суду Києва позов на міністра іноземних справ Павла Клімкіна.

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Вовк оскаржує присвоєння дипломатичного рангу народним обранцям Артуру Герасимову (фракція БПП) та Георгію Логвинському (фракція «Народний фронт»). Про це повідомляє портал «Судова влада України».

У своєму позові Вовк просить визнати такі дії Клімкіна протиправними, а також скасувати відповідний лист Міністерства зовнішніх справ.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Раніше видання «Європейська правда» повідомляло, що із проханням про надання кільком народним депутатам дипломатичного статусу міністр закордонних справ звернувся до тодішнього президента Петра Порошенка ще 26 квітня з метою «відзначення ролі цих осіб у просуванні інтересів України та протидії російській агресії».

Подання щодо Герасимова Порошенко підписав 18 травня, щодо Логвинського — 19 травня.

Нагадаємо, Клімкін 17 травня заявив про намір подати у відставку у зв’язку початком каденції нового президента України.


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