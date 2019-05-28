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Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США, фото — Colorado Department of Transportation

Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2019, 16:09
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Величезні валуни зірвалися із гори і зруйнували шосе у штаті Колорадо (США). Розмір шматків гірської породи, яка перекрила рух на державному шосе № 145, порівнюють із будинками.

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Департамент транспорту штату Колорадо у Фейсбук повідомив, що інцидент стався 27 травня опівдні на дорозі поблизу міста Долорес.

Два камені вагою 4,2 і 1,2 ​​тис. тонн скотилися на дорогу і перекрили обидві смуги руху. Під собою вони проорали глибокий рів (до 2,5 м).

Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США, фото — Colorado Department of Transportation

60-кілометрову ділянку шосе у південно-західній частині штату Колорадо довелося закрити. Коли рятувальники почали розчищати дорогу, виявилося, що найбільший камінь доведеться підірвати. Уламки валуна після вибуху відтягнули технікою й відкрили рух на дорозі.

Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США, фото — Colorado Department of Transportation

Інший валун, який скотився із гори, переорав дорогу й зупинився поза проїжджою частиною. Його залишать на тому ж місці. Дорожним службам доведеться повністю відновлювати приблизно 50 м шосе.

Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США, фото — Colorado Department of Transportation

Джерело: Ракурс


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