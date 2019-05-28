Валуни розміром з будинок зруйнували шосе у США, фото — Colorado Department of Transportation

https://racurs.ua/ua/n122469-valuny-rozmirom-z-budynok-zruynuvaly-shose-u-ssha-foto-video.html

Ракурс

Величезні валуни зірвалися із гори і зруйнували шосе у штаті Колорадо (США). Розмір шматків гірської породи, яка перекрила рух на державному шосе № 145, порівнюють із будинками.

Loading...

Департамент транспорту штату Колорадо у Фейсбук повідомив, що інцидент стався 27 травня опівдні на дорозі поблизу міста Долорес.

Два камені вагою 4,2 і 1,2 ​​тис. тонн скотилися на дорогу і перекрили обидві смуги руху. Під собою вони проорали глибокий рів (до 2,5 м).

60-кілометрову ділянку шосе у південно-західній частині штату Колорадо довелося закрити. Коли рятувальники почали розчищати дорогу, виявилося, що найбільший камінь доведеться підірвати. Уламки валуна після вибуху відтягнули технікою й відкрили рух на дорозі.

Інший валун, який скотився із гори, переорав дорогу й зупинився поза проїжджою частиною. Його залишать на тому ж місці. Дорожним службам доведеться повністю відновлювати приблизно 50 м шосе.