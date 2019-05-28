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Ракурс
Валуны размером с дом разрушили шоссе в США, фото — Colorado Department of Transportation

Валуны размером с дом разрушили шоссе в США (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2019, 16:09
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Огромные валуны сорвались с горы и разрушили шоссе в штате Колорадо (США). Размер кусков горной породы, которая перекрыла движение на государственном шоссе № 145, сравнивают с домами.

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Департамент транспорта штата Колорадо в Фейсбук сообщил, что инцидент произошел 27 мая в полдень на дороге возле города Долорес.

Валуны размером с дом разрушили шоссе в США, фото — Colorado Department of Transportation

Два камня весом 4,2 и 1,2 тыс. тонн скатились на дорогу и перекрыли обе полосы движения. Под собой они пропахали глубокий ров (до 2,5 м).

Валуны размером с дом разрушили шоссе в США, фото — Colorado Department of Transportation

60-километровый участок шоссе в юго-западной части штата Колорадо пришлось закрыть. Когда спасатели начали расчищать дорогу, оказалось, что самый большой камень придется взорвать. Обломки валуна после взрыва оттащили техникой и открыли движение на дороге.

Валуны размером с дом разрушили шоссе в США, фото — Colorado Department of Transportation

Другой камень, который скатился с горы, перепахал дорогу и остановился вне проезжей частьи. Его оставят на том же месте. Дорожным службам придется полностью восстанавливать примерно 50 м шоссе.

Валуны размером с дом разрушили шоссе в США, фото — Colorado Department of Transportation

Источник: Ракурс


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