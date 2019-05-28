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Ракурс
Трансгендер стал мэром города в Италии. Фото: Italy About

Трансгендер стал мэром города в Италии (ФОТО)

28 мая 2019, 15:48
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В итальянском городе мэром стал трансгендер. Мужчина по имени Джанмарко Негри еще пять лет назад был Марией.

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Удивительный случай произошел в городке Тромелло в области Ломбардия на севере Италии. За главный пост города сражались четыре претендента, включая заместителя бывшего мэра, однако поддержку горожан получил трансгендер. Об этом сообщает Corriere Della Sera, передает «Европейская правда».

За Негри проголосовали более 37,5% жителей города, население которого насчитывает около четырех тысяч человек.

Трансгендер, который стал мэром. Фото: milano.corriere

Пять лет назад 40-летний адвокат понял, что он больше не может оставаться женщиной, ведь всегда ощущал себя мужчиной. Спустя год Негри провел ряд хирургических операций и навсегда стал Джанмарко.

Негри стал первым трансгендером, который когда-либо избирался на пост мэра Италии. Сам новоизбранный мэр известен в городе не только сменой пола — он вел активную деятельность в защиту прав сексуальных меньшинств.

Такая позиция вызвала любовь и уважение горожан, которые затем поддержали трансгендера на выборах.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США большинству трансгендеров запретили служить в армии.


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