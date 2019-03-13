Пентагон запретил большинству трансгендеров служить в армии. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n119322-pentagon-zapretil-bolshinstvu-transgenderov-slujit-v-armii.html

Racurs.ua

Пентагон ограничит возможность трансгендеров служить в армии. Запрет коснется только тех лиц, которым необходимо гормональное лечение или переходная операция. Он вступит в силу 12 апреля текущего года.

Меморандум, который подписал замминистра обороны Дэвид Норквист, разрешает секретарям службы отказывать трансгендерам в прохождении службы. Однако, в Пентагоне уверяют, что все случаи будут рассматриваться индивидуально. Об этом сообщает reuters.

Об этом запрете президент США Дональд Трамп заговорил еще в июле 2017-го и позже принял рекомендации Пентагона по ограничению с некоторыми исключениями. Реализация данной политики на практике приостановилась из-за ряда судебных разбирательств, но в январе этого года Верховных суд США отменил постановления нижестоящих судов.

Решение Трампа противоречит политике его предшественника Барака Обамы, который в 2016 году позволил транссексуалам открыто служить в армии и получать медицинскую помощь для переходных полов.

Меморандум вызвал резкую реакцию общественности. Спикер демократов Нэнси Пелоси назвала запрет «фанатичным и отвратительным», а также добавила, что решение является атакой на патриотов и фундаментальные идеалы американцев.

Отметим, что в 2016 году по заказу Пентагона провели исследование влияние наличия трансгендеров в армии на стоимость и готовность к войне. Полученные суммы, по утверждению ведомства, оказались незначительными, ведь на момент исследования желающих служить оказалось около 2,5 тыс. человек.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Конгресс США одобрил пакет законопроектов антикремлевского характера, которые запрещают признавать Крым российским и требуют расследовать смерть Немцова.