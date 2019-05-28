Народный депутат Сергей Каплин. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n122467-kaplin-vyshel-iz-parlamentskoy-frakcii-bpp.html

Ракурс

Народный депутат Сергей Каплин вышел из фракции «Блок Петра Порошенко».

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БПП продолжает терять депутатов. О выходе еще одного политика из фракции стало известно 28 мая, во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее заявление зачитал председатель парламента Андрей Парубий.

Согласно ч. 3 ст. 160 закона о регламенте Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина, — объявил спикер.

Как известно, Сергей Каплин стал народным депутатом в 2014 году, после победы на выборах в Верховную Раду. Политик выдвигался в парламент в одномандатном избирательном округе № 144 (Полтава) от «Блока Петра Порошенко».

Напомним, 22 мая из парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» вышли четыре парламентария: Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

Нардепы заявили о своем выходе из партии еще в феврале. Найем назвал свое решение формальностью, ведь уже давно находится «по разные стороны ценностных баррикад», а Залищук заявила тогда, что «не видит возможности и смысла иметь привязку к БПП», поскольку «обкрадывание солдат — это за гранью человечности».