Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Народный депутат Сергей Каплин. Фото: Информатор

Каплин вышел из парламентской фракции БПП

28 мая 2019, 15:24
999

Народный депутат Сергей Каплин вышел из фракции «Блок Петра Порошенко».

Loading...

БПП продолжает терять депутатов. О выходе еще одного политика из фракции стало известно 28 мая, во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее заявление зачитал председатель парламента Андрей Парубий.

Согласно ч. 3 ст. 160 закона о регламенте Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина, — объявил спикер.

Как известно, Сергей Каплин стал народным депутатом в 2014 году, после победы на выборах в Верховную Раду. Политик выдвигался в парламент в одномандатном избирательном округе № 144 (Полтава) от «Блока Петра Порошенко».

Напомним, 22 мая из парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» вышли четыре парламентария: Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

Нардепы заявили о своем выходе из партии еще в феврале. Найем назвал свое решение формальностью, ведь уже давно находится «по разные стороны ценностных баррикад», а Залищук заявила тогда, что «не видит возможности и смысла иметь привязку к БПП», поскольку «обкрадывание солдат — это за гранью человечности».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Секретарем СНБО Зеленский назначил Данилюка — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, глава государства выбрал себе внештатного советника и еще одного заместителя главы АП

Новости Украины
16:30

Как депутаты врали в декларациях: НАПК обнародовало невероятную сумму (ИНФОГРАФИКА)

НАПК установило, что народные депутаты в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд грн. Часть выводов НАПК Антикоррупционное бюро приобщило к материалам уголовных производств

Новости Украины
11:56
Новости партнеров
Загрузка...