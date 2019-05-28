Народний депутат Сергій Каплін. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n122467-kaplin-vyyshov-iz-parlamentskoyi-frakciyi-bpp.html

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Народний депутат Сергій Каплін вийшов із фракції «Блок Петра Порошенка».

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БПП продовжує втрачати депутатів. Про вихід ще одного політика з фракції стало відомо 28 травня, під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради. Відповідну заяву зачитав голова парламенту Андрій Парубій.

Відповідно до ч. 3 ст. 160 закону про регламент Верховної Ради України, повідомляю про вихід зі складу фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Капліна, — оголосив спікер.

Як відомо, Сергій Каплін став народним депутатом у 2014 році, після перемоги на виборах до Верховної Ради. Політик висувався до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 144 (Полтава) від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, 22 травня із парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» вийшли четверо парламентарів: Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.

Нардепи заявили про свій вихід із партії ще в лютому. Найєм назвав своє рішення формальністю, адже вже давно перебуває «по різні боки ціннісних барикад», а Заліщук тоді заявила, що «не бачить можливості і сенсу мати жодної прив‘язки до БПП», оскільки «обкрадання солдат — це за межею людяності».