Верховний суд скасував люстрацію екс-голови Вищої ради юстиції Колесниченка, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n122466-verhovnyy-sud-skasuvav-lustraciu-eks-golovy-vyschoyi-rady-ustyciyi-kolesnychenka.html

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Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду задовольнив позов Володимира Колесніченка до Вищої ради правосуддя (ВРП) у справі про його звільнення за люстраційною процедурою.

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Суд визнав незаконним і скасував рішення ВРП № 1232/0/15−17 від 23 травня 2017 року, повідомив 28 травня у Фейсбук адвокат екс-глави Вищої ради юстиції (з 2017 року — Вища рада правосуддя) та судді Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Є різні погляди на люстрацію. З приводу цього рішення будуть різні думки, — заявив Федур.

Адвокат переконаний, що рішення ВСУ оскаржать у Великій палаті Верховного суду.

Вища рада правосуддя звільнила Колесніченка 24 травня 2017 року в рамках люстраційних процедур. Колесниченко одразу ж після звільнення оскаржив це рішення ВРП. У березні 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив провадження до вирішення Конституційним судом справи щодо відповідності положенням Конституції закону «Про очищення влади».

Колесниченко очолював Печерський райсуд столиці, а у 2010−2013 роках — Вищу раду юстиції. Наразі він знову обіймає посаду голови Печерського райсуду.

Цей суддя є фігурантом справи «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Генпрокуратура розслідує можливе отримання Колесніченко 12 млн дол. від керівництва цієї політичної сили у 2010 році.

Нагадаємо, що 27 травня в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду оскаржено призначення глави Адміністрації президента України Андрія Богдана. На сайті президента України зареєстрували петицію про відставку Богдана. Автори звернення вважають, що Богдан не має права займати посаду на підставі Закону України «Про очищення влади».