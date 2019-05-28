Обшуки в мерії Одеси проводять силовики. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122464-pravoohoronci-vlashtuvaly-obshuky-v-meriyi-odesy-zmi-povidomlyaut-pro-zatrymannya-foto.html

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Обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси 28 травня проводять співробітники департаменту захисту Національної економіки поліції та Генеральної прокуратури.

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Слідчі дії відбуваються на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вул. Артилерійській. Наразі правоохоронці не коментують обшуки, тому невідомо, в рамках якого кримінального провадження вони діють. Силовики вилучають документи. Про це повідомляє «Думська».

Видання пише, що правоохоронці когось затримали, оскільки в мерію закликали безкоштовного адвоката. Також до офісу прибула карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, у квітні слідчі Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в Національному антикорупційному бюро України. Слідчі дії відбувалися у рамках розслідування кримінального провадження про можливе отримання хабарів співробітниками правоохоронних відомств за закриття справ про розкрадання коштів з державного бюджету.