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Обшуки в мерії Одеси проводять силовики. Фото: Радіо Свобода

Правоохоронці влаштували обшуки в мерії Одеси, ЗМІ повідомляють про затримання (ФОТО)

28 тра 2019, 14:50
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Обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси 28 травня проводять співробітники департаменту захисту Національної економіки поліції та Генеральної прокуратури.

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Слідчі дії відбуваються на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вул. Артилерійській. Наразі правоохоронці не коментують обшуки, тому невідомо, в рамках якого кримінального провадження вони діють. Силовики вилучають документи. Про це повідомляє «Думська».

Видання пише, що правоохоронці когось затримали, оскільки в мерію закликали безкоштовного адвоката. Також до офісу прибула карета швидкої допомоги.

Обшуки в мерії Одеси. Фото: «Думська»

Обшуки в мерії Одеси. Фото: «Думська»

Обшуки в мерії Одеси. Фото: «Думська»

Нагадаємо, у квітні слідчі Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в Національному антикорупційному бюро України. Слідчі дії відбувалися у рамках розслідування кримінального провадження про можливе отримання хабарів співробітниками правоохоронних відомств за закриття справ про розкрадання коштів з державного бюджету.


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