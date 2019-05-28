Проросійський відеокомпромат в Австрії відправив уряд Курца у відставку, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n122463-prorosiyskyy-videokompromat-vidpravyv-uryad-avstriyi-u-vidstavku.html

Ракурс

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен 28 травня відправив у відставку уряд країни на чолі з Себастьяном Курцем. Учора парламент виніс вотум недовіри кабінету Курца.

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Це стало унікальним випадком для австрійських урядів за всі післявоєнні роки, оскільки 32-річний Курц провів на посаді всього 525 днів, повідомляє BBC.

Президент Австрії доручив міністру фінансів Хартвіг Легер виконувати обов’язки канцлера Австрії до призначення тимчасового глави уряду. Це станеться впродовж тижня, новий глава уряду очолюватиме його до дострокових парламентських виборів у вересні.

Увечері 27 травня парламент Австрії виніс вотум недовіри канцлеру Курцу. Ініціювали голосування за відставку Курца і його уряду представники Соціал-демократичної партії Австрії та Австрійської партії свободи.

Коаліційний уряд розвалився після того, як в пресі та інтернеті з’явилися відеозаписи із зустрічі лідера ультраправої «Партії свободи» Хайнца-Крістіана Штрахе з жінкою, яка називала себе племінницею російського олігарха. На них Штрахе обговорює можливість фінансування його партії з боку неназваного, і, ймовірно, фіктивного російського олігарха, в обмін на державні контракти.

Публікація цієї бесіди, що відбулася в 2017 році на Ібіці, призвела до розвалу правлячої коаліції в Австрії та політичної кризи. Штрахе вивів свою партію з урядової коаліції і заявив, що «його підставили». Джерело відеозапису німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel, які першими опублікували її 17 травня, не розкривають.

Глава консервативної Австрійської народної партії Себастьян Курц обійняв посаду канцлера в грудні 2017 року після перемоги його партії на парламентських виборах. Курц став наймолодшим главою уряду в світі.