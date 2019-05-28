Пророссийский видеокомпромат в Австрии отправил правительство Курца в отставку, фото — Reuters

https://racurs.ua/n122463-prorossiyskiy-videokompromat-otpravil-pravitelstvo-avstrii-v-otstavku.html

Ракурс

Президент Австрии Александер ван дер Беллен 28 мая отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем. Вчера парламент вынес вотум недоверия его кабинету.

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Это стало уникальным случаем для австрийских правительств за все послевоенные годы, поскольку 32-летний Курц провел в должности всего 525 дней, сообщает BBC.

Президент Австрии поручил министру финансов Хартвигу ​​Легеру выполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства. Это произойдет в течение недели, новый глава правительства будет возглавлять его до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Вечером 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу. Инициировали голосование за его отставку представители Социал-демократической партии Австрии и Австрийской партии свободы.

Коалиционное правительство развалилось после того, как в прессе и интернете появились видеозаписи со встречи лидера ультраправой «Партии свободы» Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, которая называла себя племянницей российского олигарха. На них Штрахе обсуждает возможность финансирования его партии со стороны неназванного, и, вероятно, фиктивного российского олигарха, в обмен на государственные контракты.

Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе вывел свою партию из коалиции и заявил, что «его подставили». Источник видеозаписи немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, которые первыми опубликовали ее 17 мая, не раскрывают.

Глава консервативной Австрийской народной партии Курц занял пост канцлера в декабря 2017 года после победы его партии на парламентских выборах. Курц стал самым молодым главой правительства в мире.